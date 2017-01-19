19 января 2017, 18:51Общество Кувайцев провел оперативное совещание по поводу взрыва в Заре Специальная комиссия МЧС России приступила к работе на месте взрыва в микрорайоне Заря в Пензе. Она определит точные причины происшествия, оценит величину ущерба и затрат на ремонт. Напомним, накануне в одном из домов при проведении внутренних отделочных работ произошел взрыв. В результате, рабочие, работавшие в строящемся здании, получили ожоги первой и второй степени.

В результате ЧП, произошедшего в микрорайоне Заря, пострадали четыре человека. Ранее говорилось о пяти рабочих, получивших легкие ранения. Напомним, в среду на улице Новоселов, по предварительным данным, в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении работ взорвался газовый баллон. Позже в одной из социальных сетей появилась видеозапись, на которой запечатлены последствия взрыва. Судя по ролику, он произошел, когда рядом с объектом находились люди.

В результате выгорела квартира площадью 35 квадратных метров, произошло разрушение перегородок на первом этаже строящегося пятиэтажного дома. В момент взрыва в подъезде находились порядка 20-30 человек. Трое мужчин в возрасте 26-28 лет и 19-летний юноша получили ожоги лица 1-2 степени. Им была оказана первая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

С наступлением дня сюда приехали специалисты МЧС, на месте взрыва работают дознаватели. Территория полностью огорожена, посторонних людей не пускают.

Специальная комиссия должна определить точные причины происшествия, оценить величину ущерба и затрат на ремонт. В городской администрации мэр Виктор Кувайцев провел оперативное совещание с подрядчиками, которые предоставили предварительный список повреждений и график восстановления здания.

«В основном, нарушен фасад, выбиты оконные проемы. На вчерашний день уже все стеклопакеты были заказаны в полном объеме. Несущие конструкции, строения - все в нормальном состоянии. На сегодняшний день уже ведутся работы по восстановлению», - сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Последствия взрыва должны быть устранены в течениенедели. Этот дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья по муниципальному контракту, как и планировалось ранее, должен быть сдан в марте 2017-го.

Общество

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