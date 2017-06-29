Кувайцев проконтролировал ремонт водопровода на набережной Суры

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29 июня 2017, 14:35Общество
29 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по ремонту камеры и замене запорной арматуры магистрального водопровода в районе «Ростка».
«Данные мероприятия ведутся в рамках первой очереди капитального ремонта набережной реки Суры и позволят обеспечить условия для выполнения «дорожной карты» и дальнейшего беспрепятственного благоустройства территории», - отметили в пресс-службе мэрии.
Как сообщил технический директор ООО «Горводоканал» Николай Грунтов, в 8.00 потребителей отключили от ресурса, затем началась откачка воды из системы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В ходе ремонта затворы d=800 и d=700 заменяют на новые, импортного производства.
Глава администрации Пензы нацелил ответственных лиц на то, чтобы работы были выполнены качественно, несмотря на сжатые сроки.
«У вас должно быть понимание, что набережная – это объект социально значимый и дорогостоящий. Нужно приложить все усилия, чтобы, выполнив ремонт на этом участке, мы больше не возвращались к нему и не нарушали земляными работами благоустройство после реализации проекта», – призвал Виктор Кувайцев.
Он подчеркнул, что будет держать вопрос на особом контроле.
«Подачу водоснабжения необходимо восстановить своевременно», - сказал он.
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