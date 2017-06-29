29 июня 2017, 14:35Общество Кувайцев проконтролировал ремонт водопровода на набережной Суры 29 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по ремонту камеры и замене запорной арматуры магистрального водопровода в районе «Ростка».

«Данные мероприятия ведутся в рамках первой очереди капитального ремонта набережной реки Суры и позволят обеспечить условия для выполнения «дорожной карты» и дальнейшего беспрепятственного благоустройства территории», - отметили в пресс-службе мэрии.

Как сообщил технический директор ООО «Горводоканал» Николай Грунтов, в 8.00 потребителей отключили от ресурса, затем началась откачка воды из системы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В ходе ремонта затворы d=800 и d=700 заменяют на новые, импортного производства.

Глава администрации Пензы нацелил ответственных лиц на то, чтобы работы были выполнены качественно, несмотря на сжатые сроки.

«У вас должно быть понимание, что набережная – это объект социально значимый и дорогостоящий. Нужно приложить все усилия, чтобы, выполнив ремонт на этом участке, мы больше не возвращались к нему и не нарушали земляными работами благоустройство после реализации проекта», – призвал Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул, что будет держать вопрос на особом контроле.

«Подачу водоснабжения необходимо восстановить своевременно», - сказал он.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_podachu_vodosnabzheniya_neobkhodimo_vosstanovit_svoevremenno/