12 апреля 2017, 10:50Общество Кувайцев: Проект «Городская среда» способствует формированию активной гражданской позиции «Единая Россия» будет способствовать широкому обсуждению благоустройства городской среды в регионах страны.

В апреле "Единая Россия" намерена провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Данная дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.

«Уже сегодня на всех сайтах региональных отделений «Единой России» появилась функция – подать заявку на благоустройство городских территорий. Теперь любой желающий с помощью специальной формы может оставить пожелания по благоустройству своего города или двора. Это необходимо для учета мнения граждан, для открытости и контроля реализации программы. Напомню, что Президент России Владимир Путин поставил задачу в своем Послании обеспечить максимальное включение граждан в реализацию данного проекта, чтобы жители городов сами выбирали, каким будет их двор», - отметил Васильев. «Региональные координаторы партпроекта до 19 апреля проведут мониторинг и предоставят информацию о том, какие меры участия граждан прописаны в правилах региональных программ», - добавил он.

«В Пензе уже начался прием заявок от граждан и организаций о включении в муниципальную программу общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году. Хочу отметить, что программа нашла широкий отклик у пензенцев. Желающих благоустроить территории многоквартирных жилых домов много. Уже сейчас очевидно, что участие горожан в реализации проекта «Городская среда» способствует формированию активной гражданской позиции, повышению ответственности за свой двор, улицу, город у жителей. Дает новый импульс развитию местного самоуправления», - считает региональный координатор проекта Партии «Единая Россия» «Городская среда», глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Напомним, что на реализацию этого проекта в федеральном бюджете предусмотрено 20 млрд рублей, которые уже получили 72 региона. Всего «Единая Россия» реализует 25 партийных проектов, в феврале Президиум Генсовета Партии принял решение о начале реализации 6 новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье – детям», «Школа грамотного потребителя». Теперь проекты ориентированы на исполнение указов Президента РФ, задач, которые он ставит в посланиях Федеральному Собранию, реализацию предвыборной Программы Партии.

Общество

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