Кувайцев: Проблемное строительство должны контролировать дольщики

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01 декабря 2017, 11:38Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел рабочее совещание по итогам выезда на строительную площадку жилого комплекса «Райки».
Заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов доложил, что на данный момент компания «Ревьера», которая взяла на себя обязательства по завершению строительства дома, изучает техническую документацию на дом. Застройщик обследует здание и уточняет необходимых объем работ.
Участники совещания обсудили ход мероприятий по оказанию помощи застройщикам со стороны муниципалитета, определили порядок встреч с инициативными группами по каждому недострою. Также планируется рассмотреть предложения застройщиков по оказанию содействия в обустройстве инженерных сетей, сообщает пресс-служба мэрии.
«В соответствии с поручением губернатора весь процесс дальнейшего строительства проблемных объектов, механизм привлечения застройщиков должны быть под контролем дольщиков, которые войдут в состав рабочих групп», – распорядился Виктор Кувайцев.
Напомним, ранее Виктор Кувайцев сопровождал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в рабочей поездке по недостроенным объектам ОАО «Пензастрой», пишет ИА «Пенза-Пресс». Тогда глава региона поручил создать рабочие группы по решению текущих проблем, связанных с завершением строительства. Глава администрации города возглавил рабочую группу муниципалитета, за которой закреплен жилой дом на улице Пушкина в микрорайоне «Райки», который по решению губернатора будет достраивать строительная компания «Ревьера».
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