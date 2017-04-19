Кувайцев призвал вести работы по очистке дорог от снега непрерывно

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19 апреля 2017, 11:02Общество
19 апреля в Пензе в связи с обильными осадками организованы работы по очистке дорог от снега, а также их обработке специальными реагентами.
В уборке улиц от снега задействовано 26 единиц зимней и 18 - летней техники, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Мэр Пензы Виктор Кувайцев утром совершил обход территорий и дал поручение вести работы по очистке дорог непрерывно.
«Мы должны привлечь максимальные ресурсы для создания нормальных условий в этой ситуации на проезжей части, обеспечив безопасный режим передвижения автотранспортных средств»,- подчеркнул он.
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