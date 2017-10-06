06 октября 2017, 16:33Общество Куйвайцев приглашает пензенцев на санитарную пятницу Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев приглашает всех жителей города на санитарную пятницу (0+).

По информации пресс-службы мэрии, пятница, 6 октября, объявлена санитарным днем, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В этом году мы потрудились, и практически каждый житель Пензы внес свой посильный вклад в благоустройство улиц, скверов, парковых зон и дворовых территорий.

Приглашаю всех, кому дорог наш красивый зеленый город, принять участие в санитарной пятнице», - говорится в сообщении.

Общество

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