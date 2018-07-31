Кувайцев предложил создать проект сквера в районе ГПЗ

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31 июля 2018, 16:07Общество
31 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по реализации проектов, направленных на ремонт и строительство образовательных учреждений в городе.
Были рассмотрены вопросы финансирования заключительного этапа строительства и оснащения профильных и проектных кабинетов школы в микрорайоне Шуист. Сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы, монтаж оборудования и мебели, благоустройство прилегающих территорий.
Также Виктор Кувайцев отметил необходимость приведения в порядок существующей зеленой зоны возле школы.
«Здесь нужно опираться на опыт благоустройства, который мы использовали в сквере «Семейный» в районе ГПЗ-24. Задача учебного заведения будет заключаться в поддержании чистоты зеленой зоны, а муниципалитет поможет ее развить – установить входную группу, лавочки, урны, провести другие необходимые работы, чтобы в итоге это место могло стать сквером. Думаю, ребятам в рамках проекта «PROдвижение» будет интересно представить свое видение нового места отдыха», - цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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