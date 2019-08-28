Кувайцев предложил организовать в школах и детсадах сбор вторсырья

28 августа мэр Пензы Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook опубликовал пост с предложением внедрить в пензенских школах экологический проект по сбору вторсырья (макулатуры, пластиковых бутылок и крышек) на постоянной основе.

По словам мэра, аналогичный проект реализуют в Казани.

«Это позволит минимизировать расходы школ на вывоз мусора и получать доход от сданного сырья. Но главное - экологическое воспитание детей буквально со школьной скамьи. Тем более, если сопроводить проект тематическими уроками, показом фильмов о защите окружающей среды», - отметил Виктор Кувайцев.

Он добавил, что считает целесообразным перевод школ и детсадов на оплату услуги по вывозу мусора по фактическим объемам, а не по нормативу, пишет ИА «Пенза-Пресс».