Кувайцев предложил организовать в школах и детсадах сбор вторсырья

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 августа 2019, 15:37Бизнесновости
28 августа мэр Пензы Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook опубликовал пост с предложением внедрить в пензенских школах экологический проект по сбору вторсырья (макулатуры, пластиковых бутылок и крышек) на постоянной основе.
По словам мэра, аналогичный проект реализуют в Казани.
«Это позволит минимизировать расходы школ на вывоз мусора и получать доход от сданного сырья. Но главное - экологическое воспитание детей буквально со школьной скамьи. Тем более, если сопроводить проект тематическими уроками, показом фильмов о защите окружающей среды», - отметил Виктор Кувайцев.
Он добавил, что считает целесообразным перевод школ и детсадов на оплату услуги по вывозу мусора по фактическим объемам, а не по нормативу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 августа 2019, 19:36Кузнецкие экологи привезли на акцию в Пензу тонну батареек
28 августа 2019, 19:31В Засечном готовятся ко всероссийскому чемпионату по рубке шашкой
28 августа 2019, 19:28Пензенец подозревается в оформлении кредита на чужой паспорт
28 августа 2019, 19:23Гендиректор «Экспресса» рассказал о будущем медиахолдинга
28 августа 2019, 19:19Пензенцу пересадили палец с ноги на руку
28 августа 2019, 19:14Пензенский пловец вернулся с наградами первенства мира
28 августа 2019, 19:02Ученые предположили, что у Балаково - пензенские корни
28 августа 2019, 17:58В Пензе 1 сентября перекроют движение на нескольких улицах