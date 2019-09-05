Кувайцев поздравил Тактарова с днем рождения

Мэр Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook 5 сентября поздравил главу Пензы Николая Тактарова с днем рождения.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что Николай Тактаров – авторитетный, порядочный и всеми уважаемы человек, с которым он знаком уже много лет.

«Это настоящий государственник, который душой болеет за Пензу и благополучие ее жителей. Сердечно поздравляю!» - написал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».