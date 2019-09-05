Кувайцев поздравил Тактарова с днем рождения

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 сентября 2019, 13:04Общество
Мэр Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook 5 сентября поздравил главу Пензы Николая Тактарова с днем рождения.
Виктор Кувайцев подчеркнул, что Николай Тактаров – авторитетный, порядочный и всеми уважаемы человек, с которым он знаком уже много лет.
«Это настоящий государственник, который душой болеет за Пензу и благополучие ее жителей. Сердечно поздравляю!» - написал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 сентября 2019, 17:08В Пензе обнаружили «кладбище машин»
05 сентября 2019, 16:38В Спасском районе иностранец пытался откупиться от полицейского
05 сентября 2019, 16:07Арт-поместье «Новые берега» в Богословке ищет жителей
05 сентября 2019, 15:37Перевозчику направили требование чаще пускать маршруты из Ахун
05 сентября 2019, 15:06На ул. Заовражной заменят 600 метров водопроводных сетей
05 сентября 2019, 14:36Пензенцев приглашают на бесплатный кинопоказ
05 сентября 2019, 14:06Двое мужчин попали в больницу после ДТП в Камешкирском районе
05 сентября 2019, 13:26Губернатор подарил районным СМИ 26 машин