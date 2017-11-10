10 ноября 2017, 13:06Общество Кувайцев поздравил сотрудников ОВД с праздником Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником и 100-летием со дня создания милиции в России.

Все эти годы сотрудники органов внутренних дел достойно выполняли свой профессиональный долг, обеспечивая безопасность граждан нашей страны.

И сегодня, отдавая силы своей нелегкой и почетной службе, вы становитесь на защиту законных прав и интересов пензенцев, обеспечиваете стабильную и спокойную жизнь в нашем городе. Порой рискуя здоровьем, вы проявляете лучшие качества – компетентность, мужество, ответственность и самопожертвование.

Ваше неравнодушное отношение к проблемам людей и принципиальная позиция в борьбе с преступностью являются залогом дальнейшего эффективного развития Пензы, позволяют чувствовать уверенность в завтрашнем дне, зная, что вы сделаете все возможное, чтобы уберечь от зла нас и наших детей», - говорится в поздравлении.

Градоначальник пожелал здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Пусть рядом всегда будут верные товарищи, надежные сослуживцы. Мира и согласия, тепла и уюта вашим семьям», - отметил он.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/

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