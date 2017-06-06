06 июня 2017, 11:05Культура Кувайцев поздравил пензенцев с Пушкинским днем Мэр Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Пушкинским днем России.

«Сегодня мы отмечаем день рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина - Пушкинский день России, также именуемый Днем русского языка.

Творчество Александра Сергеевича сопровождает нас на протяжении всей жизни, начиная с самого детства. Произведения этого поэта любят и почитают практически во всех уголках нашей планеты, ведь они объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей.

Александр Сергеевич Пушкин стал основателем качественно нового, классического искусства, и именно он поднял на определенную высоту ценность простого русского слова.

А мы, в свою очередь, испытываем большую гордость за то, что являемся носителями, как сказал Иван Сергеевич Тургенев, великого, могучего, правдивого русского языка», – говорится в поздравлении.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что нашей прямой обязанностью является «любить, беречь и ценить русский язык, не забывать хорошо его учить», поскольку «знание родного языка, делает нас культурными и образованными людьми».

«Трудно понять какую-либо науку или получить квалифицированную профессию, если не уметь грамотно разговаривать. Именно изучение родной речи помогает нам правильно и доступно изъясняться, а также развивает воображение и творческое мышление.

Уважаемые пензенцы, в наших силах способствовать тому, чтобы наш красивый, выразительный русский язык, являющийся национальным достоянием, носителем духовности и богатейшей культуры, преумножал свою значимость. Уверен, вместе мы сделаем для этого все возможное», – отметил Виктор Кувайцев.

Культура

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