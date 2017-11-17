Кувайцев поздравил пензенцев с Международным днем студентов

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17 ноября 2017, 14:32Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей региона с Международным днем студентов.
«От всей души поздравляю вас с Международным днем студентов – праздником, который объединяет самых активных, инициативных, амбициозных и талантливых представителей молодежи.
Уверен, что те, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, станут высокообразованными специалистами, смогут реализовать свой потенциал и внести достойный вклад в развитие и процветание нашего города и всей страны», - говорится в поздравлении.
Он пожелал позитивного настроя, мудрых наставников, творческих и профессиональных успехов, веры в себя и свои силы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Пусть студенческие годы научат вас оставаться стойкими в решении любых проблем, привьют настойчивость в достижении цели, подарят верных и надежных друзей», - добавил Виктор Кувайцев.
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