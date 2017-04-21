Кувайцев поздравил горожан с Днем местного самоуправления

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21 апреля 2017, 11:06Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем местного самоуправления.
«Местное самоуправление – самый близкий населению уровень власти, отвечающий первостепенным нуждам горожан, призванный решать насущные, волнующие людей проблемы.
Работа в этой сфере требует широкой компетенции, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки.
Отрадно, когда к решению вопросов местного значения подключаются жители. Зачастую они не только генерируют новые идеи и предложения, но и готовы помогать воплощать замыслы в жизнь. Поэтому этот праздник объединяет всех, кому небезразлично развитие любимого города.
Со своей стороны, муниципалитет поддерживает инициативы, направленные на повышение комфорта и качества жизни горожан, сопровождает их грантовой поддержкой. Уверен, что вместе мы добьемся высоких результатов!» - отмечено в поздравлении.
Также мэр пожелал горожанам неисчерпаемой энергии, успехов и новых достижений, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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