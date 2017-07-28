28 июля 2017, 15:03Общество Кувайцев поручил ускорить темп работы по благоустройству дворов 28 июля в пензенском управлении ЖКХ обсудили ход реализации государственного приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

«В ходе совещания Михаил Глушков отчитался градоначальнику о текущей работе. В Железнодорожном районе благоустройство дворовых территорий будет обеспечивать ООО «Экодорстрой» (приступили на улицах Антонова, 5, 17; Клары Цеткин, 25; Герцена, 12, 12а, 14; Саранской, 7). В Первомайском – ООО «Колизей» (приступили на Воронова, 2; Кижеватова, 33; Терновского, 164,166); в Ленинском – ООО «Дорожное строительство», в Октябрьском районе подрядчик определится сегодня», - сообщили в мэрии Пензы.

Подрядчикам напомнили о необходимости обустройства тротуаров без высоких перепадов, с учетом передвижения по ним людей с ограниченными возможностями, а также о том, что демонтированное во дворах имущество не может быть вывезено без согласия собственников, так как является общедомовой собственностью.

Виктор Кувайцев поручил ускорить темпы работ.

«Объемы большие, а сроки ограничены, поэтому нельзя терять ни минуты. Выходить на объекты нужно ежедневно и не позже шести утра. За исполнением требования обязано следить управление ЖКХ. Вы ответственны за контроль над подрядчиками. Главам районных администраций необходимо держать связь с жильцами домов, обговаривать все нюансы с председателями ТСЖ, ЖСК, УК», - сказал он.

Также мэр Пензы заявил о том, что лично будет проводить утренние инспекции по дворам, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_k_blagoustroystvu_dvorov_dolzhny_pristupat_ne_pozdnee_6_utra/