Кувайцев поручил ускорить строительство домов для детей-сирот в Заре

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17 апреля 2018, 15:06Общество
17 апреля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил микрорайон Заря. Он поручил ускорить темпы строительства домов для детей-сирот.
«Нужно призвать подрядчика нарастить темп по второму строению и приступить к разработке котлована под строительство третьего дома», - цитирует слова Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.
Первый дом должны сдать летом, строители уже закончили возведение коробки и занимаются внутренней отделкой. Сдача второго строения намечена на сентябрь, сейчас выкладывают стены второго этажа.
Кроме того, мэр оценил состояние благоустройства в Заре. Он поручил поработать в части содержания контейнерных площадок и очистки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, от бытового мусора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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