Кувайцев поручил ускорить работы по реконструкции стадиона «Зенит»

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11 октября 2017, 16:39Общество
11 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел очередное выездное рабочее совещание на корпусе стадиона «Зенит».
Он оценил ход строительно-монтажных работ на стадионе, указал на ряд недочетов и поручил удвоить число рабочих на административно-хозяйственном корпусе.
Также Виктор Кувайцев распорядился в ходе работ по благоустройству прилегающих территорий уделить особое внимание ремонту и восстановлению, где это необходимо, ограждения объекта по периметру, сообщает пресс-служба мэрии.
«Необходимо держать на постоянном контроле работу охранной системы видеонаблюдения, а также продолжить монтаж элементов системы охраны периметра стадиона, обеспечив весь комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности»,- подчеркнул он.
Второй этап совещания по реконструкции «Зенита» Виктор Кувайцев провел в горадминистрации. Обсуждая проблемы благоустройства прилегающих к стадиону территорий, он подчеркнул, что необходимо ускорить работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Сейчас нужно активизировать работы по ремонту фасадов жилых домов и приведению в надлежащий вид офисных зданий, ограждений и газонов, расположенных по пути следования к стадиону. Сроки поджимают. Мы должны успеть в срок», - отметил Виктор Кувайцев.
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