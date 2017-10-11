11 октября 2017, 16:39Общество Кувайцев поручил ускорить работы по реконструкции стадиона «Зенит» 11 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел очередное выездное рабочее совещание на корпусе стадиона «Зенит».

Он оценил ход строительно-монтажных работ на стадионе, указал на ряд недочетов и поручил удвоить число рабочих на административно-хозяйственном корпусе.

Также Виктор Кувайцев распорядился в ходе работ по благоустройству прилегающих территорий уделить особое внимание ремонту и восстановлению, где это необходимо, ограждения объекта по периметру, сообщает пресс-служба мэрии.

«Необходимо держать на постоянном контроле работу охранной системы видеонаблюдения, а также продолжить монтаж элементов системы охраны периметра стадиона, обеспечив весь комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности»,- подчеркнул он.

Второй этап совещания по реконструкции «Зенита» Виктор Кувайцев провел в горадминистрации. Обсуждая проблемы благоустройства прилегающих к стадиону территорий, он подчеркнул, что необходимо ускорить работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Сейчас нужно активизировать работы по ремонту фасадов жилых домов и приведению в надлежащий вид офисных зданий, ограждений и газонов, расположенных по пути следования к стадиону. Сроки поджимают. Мы должны успеть в срок», - отметил Виктор Кувайцев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_dolzhny_uspet_v_srok/

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