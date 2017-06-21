21 июня 2017, 09:24Общество Кувайцев поручил убедить каждого жильца ул. Ударной, 35 освободить дом Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил провести разъяснительные беседы с жильцами подъездов №4, 5 и 6 дома №35 на улице Ударной, чтобы убедить их переехать в маневренный фонд.

«К сожалению, нам пришлось почти полгода после первого обрушения убеждать жильцов первого, второго и третьего подъездов переехать в маневренный фонд, чтобы начать в здании восстановительные работы. Время было упущено. Первый блок дома сейчас находится под угрозой полного разрушения. И хотя в подъездах №4, 5, 6 такой угрозы нет, следует расселить весь дом полностью. Это даст нам возможность реально оценить состояние конструкций и принять адекватное решение непосредственно по зданию. А также уточнить списки нуждающихся в новом жилье», - сказал он.

По информации замначальника городского департамента ЖКХ Дениса Леонтьева, в результате покомнатного обхода удалось попасть в 53 помещения.

39 собственникам вручили уведомления, в которых сообщается о необходимости освободить помещения в связи с аварийным состоянием дома, а также о возможности переезда в муниципальный маневренный фонд.

В 11 помещениях находятся квартиранты, они также были уведомлены о необходимости освобождения комнат.

Один квартирант и два собственника категорически отказались переехать. Двое собственников 20 июня осмотрели квартиры в маневренном фонде, еще двое планируют сделать это 21 июня.

«В трех подъездах проживает 117 человек, из них 18 детей. Перед нами стоит задача обеспечить безопасность людей, поэтому беседы с жителями на предмет переезда в маневренный фонд продолжатся», - сказал Денис Леонтьев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dom_na_udarnoy_35_dolzhen_byt_rasselen/