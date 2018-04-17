17 апреля 2018, 17:58Общество

Кувайцев поручил составить реестр детских и спортивных площадок

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил составить реестр детских и спортивных площадок, указав их техническое состояние, наличие оборудования. Соответствующее постановлениеразмещено на сайте мэрии.

Глава администрации поручил привести площадки в порядок до 10 мая. Комиссия должна их обследовать, проверив безопасность и надежность креплений до 14 мая. Также специалисты должны разработать план спортивных и культурных мероприятий.

Напомним, согласно новому техрегламенту, в каждой управляющей компании должны появиться люди, которые будут нести ответственность за обслуживание детских площадок. Кроме того, изменились требования к игровым комплексам и в плане самого оборудования, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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