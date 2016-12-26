Кувайцев поручил разобраться с мешающими чистить дороги большегрузами

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26 декабря 2016, 15:01Общество
26 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание.
По данным пресс-службы мэрии, участники встречи почтили память погибших в авиакатастрофе над Черным морем минутой молчания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В рамках встречи, мэр еще раз поручил систематически убирать снег на проезжей части рядом с пешеходной зоной. Однако эту работу мешают делать брошенные автомобили. Разобраться с этой проблемой глава администрации поручил начальнику ГОЧС Алексею Михайлову.
«Автомобилей, припаркованных на дорогах, простаивающих продолжительное время в городе – 30. Все это большегрузы, которые стоят не под знаками, и на эвакуаторе их не увезешь. Собственников приходится разыскивать даже в районах области. Но работа продолжается и все автомобили, припаркованные не в установленных местах и мешающие очистке дорожного полотна от снега, будут убраны», - начальник ГОЧС Алексей Михайлов.
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