26 декабря 2016, 15:01Общество Кувайцев поручил разобраться с мешающими чистить дороги большегрузами 26 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание.

По данным пресс-службы мэрии, участники встречи почтили память погибших в авиакатастрофе над Черным морем минутой молчания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В рамках встречи, мэр еще раз поручил систематически убирать снег на проезжей части рядом с пешеходной зоной. Однако эту работу мешают делать брошенные автомобили. Разобраться с этой проблемой глава администрации поручил начальнику ГОЧС Алексею Михайлову.

«Автомобилей, припаркованных на дорогах, простаивающих продолжительное время в городе – 30. Все это большегрузы, которые стоят не под знаками, и на эвакуаторе их не увезешь. Собственников приходится разыскивать даже в районах области. Но работа продолжается и все автомобили, припаркованные не в установленных местах и мешающие очистке дорожного полотна от снега, будут убраны», - начальник ГОЧС Алексей Михайлов.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/11f/800_535_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/11f523ad9eb0faba5f7d36211c36c1fa.JPG