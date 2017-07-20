Кувайцев поручил очистить от незаконной рекламы ул. Московскую

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20 июля 2017, 14:02Общество
20 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в рамках которого обсуждались вопросы размещения в городе несанкционированной рекламы.
«Город наводнен рекламными объявлениями. Заляпаны, по-другому не скажешь, заборы и столбы световых опор. Остановочные павильоны, современные, выполненные в стекле и металле, так заклеили, что невозможно оттереть», - отметил глава городской администрации.
Также он сообщил, что 21 июля пройдет «санитарная пятница», в ходе которой городские территории очистят от несанкционированной рекламы и объявлений.
«Частная фирма, которая установила несколько остановочных павильонов в городе, содержит их в чистоте. Почему мы не можем этого сделать?» - поинтересовался Виктор кувайцев.
Он поручил привлечь к этой работе не только муниципальных служащих, но и работников организаций и учреждений всех форм собственности, сообщают в горадминистрации.
Виктор Кувайцев также дал задание рекламной службе города активней освобождать центр Пензы, в частности улицу Московскую, от несанкционированной рекламы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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