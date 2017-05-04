04 мая 2017, 17:34Общество Кувайцев поручил достроить дома в Заре в срок 4 мая в Пензе на совещании в Заре под руководством мэра Виктора Кувайцева обсудили вопросы исполнения программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

«В рамках контракта возводится 12 домов, из которых семь уже введены в эксплуатацию. Еще по одному дому завершены строительно-монтажные работы, приступили к благоустройству», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Градоначальник отметил, что все дома должны сдать в срок. Бригады работают в две смены, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Мы понимаем свою долю ответственности, нам надо эту программу выполнить. Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья действует нескольких лет, но ни в один год мы не переселяли такое большое количество человек, как в 2016. Тем не менее, справились. И сейчас это сделаем. Я в этом уверен», - сказал мэр.

Общество

просмотров 68

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/521/800_535_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/52124564deb6b2dae9c92a83748ab374.JPG