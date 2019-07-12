Кувайцев показал эскиз главного фонтана Пензы

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12 июля 2019, 16:04Общество
Проектная документация на реконструкцию фонтана в Пензе и прилегающей к нему площади разработана и передана в госэкспертизу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава горадминистрации Виктор Кувайцев.
По его словам, к реконструкции планируется приступить осенью.
Заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов пояснил журналистам, что при разработке проектно-сметной документации были учтены все решения, которые были представлены в концепции, одним из разработчиков которой выступало КБ «Стрелка».
«Сегодня мы четко видим, какое будет зонирование, ведь? кроме самого фонтана, мы будем благоустраивать и близлежащую территорию: появятся зона отдыха детей, спортивная зона, много места будет отдано под озеленение, будут установлены современные малые архитектурные формы», - пояснил он.
Что касается непосредственно фонтана, то он будет светомузыкальным и станет занимать больше места. По бокам чаши установят два «сухих» плоскостных фонтана.
Но прежде чем приступать к строительным работам, надо провести демонтажные.
«Нам предстоит большой объем демонтажных работ: надо разбирать чашу, подпорные стенки. Надо будет выстраивать новые инженерные коммуникации, полностью менять мощение – теперь оно будет из гранита», - отметил вице-мэр.
Единственное, что пока до конца не известно, - стоимость проекта. По словам Магомеда Агамагомедова, цена будет уточняться при прохождении госэкспертизы. Ранее на сайте госзакупок сообщалось, что стоимость контракта по разработке ПСД — порядка 4,7 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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