29 декабря 2016, 16:31Общество Кувайцев подарил жителям «Квартала Луи» робота 29 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей арт-холла «Квартала Луи» с наступающим праздником и подарил робота телеприсутствия.

«Данным устройством можно управлять за сотни километров, – и не просто управлять, а присутствовать там с помощью встроенных в него дисплея, камеры, микрофона и динамиков», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Также участники встречи в неформальной обстановке подвели итоги уходящего года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Удачи вам в новом году! Желаю, чтобы все у вас было хорошо. Здоровья, вдохновения, радости и счастья», - пожелал Виктор Кувайцев.

Общество

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