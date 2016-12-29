Кувайцев подарил жителям «Квартала Луи» робота

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29 декабря 2016, 16:31Общество
29 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей арт-холла «Квартала Луи» с наступающим праздником и подарил робота телеприсутствия.
«Данным устройством можно управлять за сотни километров, – и не просто управлять, а присутствовать там с помощью встроенных в него дисплея, камеры, микрофона и динамиков», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Также участники встречи в неформальной обстановке подвели итоги уходящего года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Удачи вам в новом году! Желаю, чтобы все у вас было хорошо. Здоровья, вдохновения, радости и счастья», - пожелал Виктор Кувайцев.
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