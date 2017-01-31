31 января 2017, 14:13Общество Кувайцев поблагодарил участников ликвидации последствий ЧП на ТЭЦ Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев подвел предварительные итоги ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1. Основные работы по прокладке магистральных трубопроводов выполнены. Сегодня коммунальные службы пускали тепло в оставшиеся без отопления дома в микрорайоне Север.

«Было девять домов с населением 56 человек. Сейчас работают бригады во всех домах. Половина из них уже подключены, они с теплом. Надо сказать, что мы провели работы в микрорайоне Север не только по восстановлению магистрали. В 38 домах - 201 квартира, из них - только 21 муниципальная. Все остальные являются частными, причем разной направленности. Это муниципальные предприятия, которые отвечают за содержание домов, либо теплоснабжение, но и занимаются благоустройством. Но так как случилась такая беда, все объединились и работали в круглосуточном режиме работы. Подводя итоги, говорим всем огромное спасибо», - сказал глава администрация города Пензы Виктор Кувайцев.

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