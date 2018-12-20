Кувайцев поблагодарил сотрудников органов безопасности за самоотверженность

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20 декабря 2018, 13:33Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.
«Вы служите на благо безопасности нашей страны, региона, столицы Сурского края и каждого ее жителя. Благодаря вашей профессиональной и компетентной работе пензенцы чувствуют уверенность в будущем России.
Свою жизнь вы посвятили трудной, но благородной службе на благо Отчизны. На вас возложены серьезные задачи по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, коррупцией, наркоманией. Такая миссия под силу только ответственным, мужественным, честным защитникам национальных интересов страны, прав и свобод наших граждан.
В день вашего профессионального праздника позвольте выразить глубокую признательность за ваш добросовестный труд и самоотверженность при выполнении служебного долга», - говорится в поздравлении.
Мэр пожелал сотрудникам и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов во имя процветания Пензы и всей России, сообщает пресс-служба горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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