21 декабря 2016, 19:43Общество Кувайцев озвучил итоги социально-экономического развития Пензы в 2016 году Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев озвучил предварительные итоги социально-экономического развития города в 2016 году и рассказал о приоритетных задачах на 2017 год. Это произошло во время совещания городского актива в присутствии представителей региональной и муниципальной власти, депутатов и общественных деятелей.

Итоги 2016 года в жизни Пензы подвели в городской администрации. Мэр города Виктор Кувайцев озвучил свой доклад о социально-экономическом развитии города в особый день - 21 декабря исполнился ровно год, как он занимает пост главы администрации. Одно из главных достижений 2016 года, по мнению мэра, - увеличение поступлений в городской бюджет.



«Если сравнивать налоговые доходы, которых мы ожидаем в сумме 3,3 миллиарда рублей, то их мы получили на 70 миллионов больше. Объем неналоговых доходов, впервые за все годы деятельности администрации мы перешагнули миллиардный рубеж, составит 1 миллиард 57 миллионов рублей», - сказал Виктор Кувайцев.

В 2016 году муниципалитет обеспечивал своевременную выплату зарплат, отчисления во внебюджетные фонды, оплату налогов и коммунальных услуг, а также софинансирование муниципальных и региональных программ. К примеру, планы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в этом году удалось выполнить полностью. В 2017 году реализация программы будет продолжена.

«В 2016 году было предусмотрено расселение 57 аварийных домов, где проживают свыше 1700 пензенцев, на сегодня эта программа реализована. В 2017 году предусмотрено переселение 2225 пензенцев из 101 аварийного дома», - сказал Виктор Кувайцев.

Улучшению демографической ситуации способствует реализация муниципальных программ поддержки, в том числе - в жилищной сфере. По прогнозам, к концу года в эксплуатацию будет введено свыше 400 тысяч квадратных метров жилья. В том числе, в 2016 году были сданы в эксплуатацию три дома для детей-сирот в микрорайоне Заря.

Большое внимание на протяжении года было уделено не только строительству жилья, но и созданию необходимой инфраструктуры. Муниципалитет приобрел детский сад на 107 мест в микрорайоне Арбековская застава. Кроме того, начато строительство детского сада в Заре, а также школы на пересечении улиц Новый Кавказ и Шевченко.

В 2016 году отремонтировано 455 тысяч квадратных метров дорог и 108 тысяч квадратных метров внутриквартальных территорий. Благоустроено свыше 100 городских дворов, Олимпийская аллея и сквер Семейный.

В рамках исполнения наказов избирателей отремонтирован понтонный мост через Суру и открыт опорный пункт полиции в микрорайоне Заря.



В числе приоритетных задач на 2017 год Виктор Кувайцев назвал поиск решения проблем неформальной занятости, уклонения от уплаты налогов и выплаты серых зарплат, продолжение борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также четкое выполнения всех обязательств перед жителями Пензы.

Общество

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