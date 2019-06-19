Кувайцев обсудил с транспортниками форму водителей, зарплаты и льготный проезд

Мэр Пензы Виктор Кувайцев и зампред правительства региона Дмитрий Семенов встретились с представителями транспортных компаний.

Во встрече участвовали руководители трех компаний-перевозчиков областного центра. Виктор Кувайцев напомнил им о требованиях к внешнему виду водителей общественного транспорта.

«Это вопрос культуры и уважения к пассажирам - как в части одежды, так и в плане поведения и общения с окружающими», – отметил глава администрации.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, речь идет о летней форме одежды – водителям рекомендуется надевать однотонную рубашку светлых тонов и брюки.

Представители транспортных компаний заверили, что до конца июня вопрос будет решен как по троллейбусам и автобусам, так и по маршруткам.

Также стороны обсудили зарплату сотрудников энергохозяйства ООО «Городской электрический транспорт». В адрес руководства области и города поступили жалобы о низкой оплате труда отдельных специалистов.

Руководитель предприятия сообщил, что сейчас работники энергохозяйства получают порядка 22 тысяч рублей. Участники совещания приняли решение рассмотреть возможность ее увеличения.

Также в связи с большим количеством обращений от жителей города представители власти обратились к руководителю одной из транспортных компаний с предложением продлить срок действия льготного проезда на маршрутах №30 и №89. Возможность сохранения льгот рассматривается, пишет ИА «Пенза-Пресс».