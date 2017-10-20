Кувайцев недоволен действиями сотрудников передвижного дельфинария

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20 октября 2017, 17:02Общество
В Пензе из-за расклейки объявлений с рекламой дельфинария на шумозащитных экранах по проспекту Строителей нанесен ущерб муниципальному имуществу почти на 80 тысяч рублей.
Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил и.о. директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Денису Леонтьеву разобраться в ситуации и принять соответствующие меры, сообщает пресс-служба мэрии города.
«Компания привезла в Пензу аттракцион, чтобы заработать. Понятно, что это доходный бизнес. Мы не можем позволить, чтобы город захламляли, наносили ущерб муниципальному имуществу и городской бюджет нес убытки. Это недопустимо, ущерб должен быть возмещен. И впредь подобные действия будут пресекаться», - заявил мэр.
По факту расклейки афиш в неустановленных местах был составлен протокол об административном правонарушении а также выписан штраф – 1000 рублей. После этого сотрудники дельфинария сняли рекламные объявления, но на шумозащитных экранах остались следы бумаги, поэтому нужно их заменить, что будет стоить почти 80 тысяч рублей.
«Если ущерб не будет возмещен в добровольном порядке, МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» обратиться в Арбитражный суд Пензенской области», - добавили в пресс-службе.
Кроме того, передвижной дельфинарий стал причиной недовольства пензенцев. В городе прошли пикеты против жестокого обращения с животными, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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