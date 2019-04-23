Кувайцев: Надо развивать территорию Заводского района в Пензе

Главными первомайскими площадками в Пензе станут площадь Ленина, сквер «Копилка пословиц», а также сцены в парке культуры и отдыха имени Белинского, детском в микрорайоне Арбеково, и Олимпийском. В этот же день заработают фонтаны. Как приводят город в порядок к празднику Весны и Труда, городские чиновники обсудили на еженедельной планерке в мэрии. Не обошлось и без планов на дальнюю перспективу. Одной из тем стала застройка Заводского района.

В фонтане в сквере на улице Пионерской обновили плитку и штукатурку чаши там, где материал износился, установили новый насос. Совсем скоро - первый, тестовый пуск. А главный фонтан города - между улицами Московской и Кирова - в 2019 году уже опробовали. Учитывая его скорую реконструкцию, возможно, это последний сезон пензенской достопримечательности в прежнем виде.

«Чаша покрашена, произведена частичная замена труб, осуществлен пробный пуск, слили первоначальную воду. К 1 мая он будет готов к работе», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Конечно, то, что фонтаны запустят 1 мая - неслучайно. Они должны будут добавить праздничной атмосферы Дню Весны и Труда. Его главные действующие лица - это коллективы предприятий всех четырех районов города. Одна колонна выстроится на театральной площади, другая - у пешеходного перехода на перекрестке улиц Московской и Горького.

«За каждым районом будут закреплены творческие коллективы. К 10.00 колонны двинутся на обновленную площадь Ленина, где состоится праздничный митинг, а затем - концерт. После завершения торжественного мероприятия будет праздничная программа», - рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Еще одна тема, которую обсудили на городской планерке - развитие территорий. Речь зашла о судьбе Заводского района. Участок, на котором уже снесли дома, а часть строительного мусора осталась и засыпала пешеходные дорожки, мэр назвал опасным. В этом районе также ютится довольно много бездомных, незаконно оборудованы подземные хранилища и практически нет уличного освещения.

«Надо развивать эту территорию, причем не откладывая в долгий ящик», - отметил мэр.



Чиновники также обсудили текущую ситуацию на пензенских дорогах. Виктор Кувайцев объявил, что в 2019 году среди прочих работ отремонтируют мосты на улицах Токарной и Батайской. Причем эти работы необходимо будет завершить до наступления зимних холодов.

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