Кувайцев — на четвертом месте по цитируемости среди мэров ПФО

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за ноябрь. Мэр Пензы Виктор Кувайцев — в первой пятерке.

Согласно рейтингу, Виктор Кувайцев занял в ноябре восьмую строчку в общем рейтинге руководителей столиц, а среди мэров стал четвертым. Его медиаиндекс — 4442.

Глава Пензы Николай Тактаров занял 21 строчку рейтинга с индексом цитируемости 455.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 47 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, пишет ИА «Пенза-Пресс».