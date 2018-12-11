Кувайцев — на четвертом месте по цитируемости среди мэров ПФО

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11 декабря 2018, 16:07Бизнесновости
Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за ноябрь. Мэр Пензы Виктор Кувайцев — в первой пятерке.
Согласно рейтингу, Виктор Кувайцев занял в ноябре восьмую строчку в общем рейтинге руководителей столиц, а среди мэров стал четвертым. Его медиаиндекс — 4442.
Глава Пензы Николай Тактаров занял 21 строчку рейтинга с индексом цитируемости 455.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 47 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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