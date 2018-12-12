Кувайцев: Конституция стала гарантом единства, согласия и стабильности

«25 лет назад наши сограждане выбрали правовой, демократический путь развития страны, утвердив ее основной закон, который стал важным фактором консолидации общества, гарантом единства многонационального народа, согласия и стабильности.

Время подтвердило правильность заложенных в Конституции норм и принципов государственного устройства, обеспечивающих приоритет прав и свобод человека, законность и порядок, последовательные социально-экономические преобразования, повышение благосостояния людей», - говорится в поздравлении.

Мэр пожелал пензенцам мира, счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, сил для развития и достижения поставленных целей, сообщает пресс-служба горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».