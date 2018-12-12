Кувайцев: Конституция стала гарантом единства, согласия и стабильности

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12 декабря 2018, 14:34Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем Конституции,который отмечается 12 декабря.
«25 лет назад наши сограждане выбрали правовой, демократический путь развития страны, утвердив ее основной закон, который стал важным фактором консолидации общества, гарантом единства многонационального народа, согласия и стабильности.
Время подтвердило правильность заложенных в Конституции норм и принципов государственного устройства, обеспечивающих приоритет прав и свобод человека, законность и порядок, последовательные социально-экономические преобразования, повышение благосостояния людей», - говорится в поздравлении.
Мэр пожелал пензенцам мира, счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, сил для развития и достижения поставленных целей, сообщает пресс-служба горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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