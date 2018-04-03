Кувайцев: Коммунальные службы борются с водой в круглосуточном режиме

Пенза - во власти большой воды. Борьба со стихией продолжается. С воскресенья коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В мэрии сообщают, что бригад и спецтехники достаточно. Однако не все пензенцы с этим согласны. Так, в редакцию телеканала «Экспресс» обратились жители Заводского района. Там в некоторых дворах образовались глубокие лужи.

С наступлением весны у Марии Дмитриевны появляется много работы. В свои 82 года жительница дома №24 на улице Ленина с утра и до вечера следит за тем, чтобы к ней не пришла большая вода.

«Выходим каждый день, сегодня с утра, но ничего не получается. Надо прорыть ливневку и вода пойдет», - сказала она.

С одной стороны дома не просто лужа, а целое озеро. Снег тает быстро, а ливневый колодец еще не оттаял.

«Такая история - каждый год, когда снег начинает таять. Тут адресный стол, люди приходят за справками, но не могут пройти. Мы обращались в МУП», - рассказала жительница дома Любовь Соболева.

Управляющая компания людей не игнорирует, всегда отвечает на вызовы. Приехали сразу две бригады. Правда, ничем помочь не смогли, так как не обладают спецтехникой.

Чтобы она приехала, нужно общаться в городскую администрацию. Все же исправить ситуацию коммунальщики попытались, трактор старался ковшом найти скрытую под водой ливневку, но не получилось.

В городской администрации уверяют, что все ливневки прочистят, воду откачают и рассмотрят все обращения. По словам мэра Виктора Кувайцева, с первого апреля коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Задействованы все муниципальные предприятия, помогает и МЧС. Бригад и спецтехники хватает. Однако силы брошены не только на локализацию подтоплений, но и на мелкоямочный ремонт.

«Понимая, что, в основном, проблема на улично-дорожной сети и в дворовых территориях, сейчас убираем воду с дорог и стараемся восстановить дорожное полотно там, где оно имеет аварийное разрушение. Это временная мера, которая позволяет проезд общественному транспорту», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В ближайшие дни коммунальные службы с необходимой спецтехникой должны приехать и на улицу Ленина. Без внимания не останется ни одно место подтопления. С заявками жителей Пензы просят обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05.