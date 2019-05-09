Кувайцев: День Победы - память сердца, которую хранит каждая российская семья

«День Победы – это память сердца, которую бережно хранит каждая российская семья, это олицетворение чести и доблести, стойкости и отваги нашего народа.

В этом празднике – история Отечества, боль утрат и череда подвигов, торжество народного духа и единства, счастье и надежды мирной жизни.

Наши земляки с оружием в руках освобождали Родину от фашизма, самоотверженно трудились в тылу, познали тяготы блокады и ужасы концлагерей. Вечная слава – павшим героям, а тем, кто выстоял, победил и возродил страну из руин, – всенародная любовь и признание.

Дорогие ветераны! Разгромив врага, вы повернули ход истории, отстояли право на свободную и счастливую жизнь своих потомков. Мы навсегда будем перед вами в неоплатном долгу», - отмечается в тексте поздравления.

Виктор Кувайцев пожелал пензенцам доброго здоровья, семейного благополучия, радости и счастья, мира и согласия, пишет ИА «Пенза-Пресс».