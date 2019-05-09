Кувайцев: День Победы - память сердца, которую хранит каждая российская семья

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09 мая 2019, 15:34Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с 74-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
«День Победы – это память сердца, которую бережно хранит каждая российская семья, это олицетворение чести и доблести, стойкости и отваги нашего народа.
В этом празднике – история Отечества, боль утрат и череда подвигов, торжество народного духа и единства, счастье и надежды мирной жизни.
Наши земляки с оружием в руках освобождали Родину от фашизма, самоотверженно трудились в тылу, познали тяготы блокады и ужасы концлагерей. Вечная слава – павшим героям, а тем, кто выстоял, победил и возродил страну из руин, – всенародная любовь и признание.
Дорогие ветераны! Разгромив врага, вы повернули ход истории, отстояли право на свободную и счастливую жизнь своих потомков. Мы навсегда будем перед вами в неоплатном долгу», - отмечается в тексте поздравления.
Виктор Кувайцев пожелал пензенцам доброго здоровья, семейного благополучия, радости и счастья, мира и согласия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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