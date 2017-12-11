12 декабря 2017, 12:06Общество Кувайцев: Чтить Конституцию - значит быть патриотом Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем Конституции РФ.

«Сердечно поздравляю вас с памятной датой в истории нашего государства – Днем Конституции Российской Федерации.

24 года назад был принят основной закон страны, определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы.

Чтить Конституцию – значит быть патриотом. Глубокое чувство любви к родине, гражданская ответственность начинаются с заботы о родных и близких, земляках, любимом городе. Важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в будущем, достичь процветания России и жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом», - отмечается в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал пензенцам реализации всех прав и свобод в полной мере, здоровья, благополучия и новых достижений, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_pozdravil_penzentsev_s_dnem_konstitutsii_rossiyskoy_federatsii/