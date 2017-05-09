09 мая 2017, 14:29Общество Кувайцев: 9 Мая – часть личной истории каждой семьи Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Этот день дорог каждому из нас, он – часть личной истории каждой семьи.

Всегда будет жить в наших сердцах память о той страшной войне и о великой цене, которую заплатил наш народ во имя свободы родной земли.

Небывалая волна патриотизма, глубокое чувство любви к Отчизне, острая жажда жизни наших сограждан одолели врага и подарили нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам.

Пензенцы внесли свой достойный вклад в общую Победу. Наши земляки сражались под Сталинградом и на Курской Дуге, освобождали Украину, Прибалтику, Белоруссию, штурмовали Берлин. Другие трудились в тылу, не жалея сил, превозмогая боль и лишения. Для нас они всегда будут достойным примером самоотверженности, мужества, героизма и преданности своему Отечеству.

Наша Победа бесценна, и тем строже наши обязанности хранить и беречь ее наследие, проявлять неустанную заботу о людях старшего поколения.

Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, фронтовики, труженики тыла! От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, стабильности и процветания нашему любимому городу и всей России!» – говорится в поздравлении Виктора Кувайцева.

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