Кусок железа. Появилось ужасающее фото аварии с трактором

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22 мая 2019, 15:04Происшествия
В Пензе утром 22 мая произошла авария. Очевидец опубликовал в Сети жуткое фото с места происшествия.
Пользователь разместил снимок в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, легковушка буквально превратилась в мятый кусок металла.
Напомним, ранее пользователи сообщали, что в 9.40 на улице Окружной ВАЗ-21099, который, по их словам, ехал на высокой скорости, врезался в трактор. Очевидцы предполагали, что в результате аварии пострадал водитель.
Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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