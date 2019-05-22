Кусок железа. Появилось ужасающее фото аварии с трактором

В Пензе утром 22 мая произошла авария . Очевидец опубликовал в Сети жуткое фото с места происшествия.

Пользователь разместил снимок в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, легковушка буквально превратилась в мятый кусок металла.

Напомним, ранее пользователи сообщали, что в 9.40 на улице Окружной ВАЗ-21099, который, по их словам, ехал на высокой скорости, врезался в трактор. Очевидцы предполагали, что в результате аварии пострадал водитель.

Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».