Куски железа. В Вадинске жестко столкнулись две легковушки

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30 мая 2019, 14:03Происшествия
В Вадинском районе Пензенской области утром 30 мая произошла серьезная авария. Очевидцы сообщили об этом в Сети.
Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что на перекрестке в районе Куйбышев столкнулись автомобили Audi 100 и Lada Granta.
Судя по кадрам, иномарка после удара улетела в кювет. Ее капот буквально «ушел» внутрь, а боковые части сильно помялись. У отечественной легковушки также пострадал капот, в автомобиле сработали подушки безопасности, помимо этого, у него разбито лобовое стекло.
Есть ли пострадавшие – неизвестно. На фото видно, что на месте ДТП работают медики. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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