Культурный центр «На Ленинградский» могут достроить в 2019 году

Центр культурного развития «На Ленинградской» собираются достроить раньше обещанного. Реконструкцию здания бывшего Дома офицеров на Западной поляне в Пензе вместо 2020-го могут закончить уже в этом году. Стройку посетил губернатор Иван Белозерцев и специалисты профильных ведомств. Культурный центр не единственный общественно важный объект, который планируют достроить в 2019-м. На очереди - три детских сада в Засечном.

Сейчас в бывшем Доме офицеров подключили временные сети водо- и электроснабжения. Проложили наружные коммуникации, но фронт работ еще велик. Дальше необходимо возвести кирпичные перегородки, смонтировать лестничные марши, провести в помещениях отделочные работы, обшить стены хореографического зала специальными акустическими панелями, уложить пол в основном. Также предстоит утеплить фасад. Подрядчики уверяют: аварийный Дом офицеров преображается в современный культурный объект, опережая намеченные сроки.

Еще один социально важный объект - детский сад на 120 мест. Строители уже прокладывают внутри здания коммуникации и ведут отделочные работы. В Засечном строят сразу три дошкольных учреждения. Их все должны сдать в октябре 2020 года.

Также в 2019 году в Засечном начнется строительство школы стоимостью в 1 миллиард 900 миллионов рублей. Она станет инновационной и будет рассчитана на 2400 мест. Как заявляют в региональном министерстве образования, новые объекты помогут полностью закрыть очереди в детские сады и школы в этом микрорайоне на ближайшие пять лет.