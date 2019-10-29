«Культ тела-4» поддержал популярный мировой флешмоб

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29 октября 2019, 19:22Общество
Участники фитнес-проекта «Культ тела» (16+) присоединились ко всемирному флэшмобу. В поддержку нового сезона здорового образа жизни они выполнили так называемый «Тетрис челлендж».
Его правила просты. Необходимо разложить на земле инвентарь и предметы из профессиональной сферы деятельности, а затем лечь рядом. Придумали челлендж немецкие полицейские, которые выполнили его 1 сентября. По словам организаторов проекта «Культ тела», мало кто в мире посвящал этот флэшмоб здоровому образу жизни. Поэтому с собой участники привезли велосипеды, принесли ракетки, обручи и многое другое.
«Мы забрались на крышу самого высокого здания в городе, взяли домашний реквизит, часть предметов на Чистых прудах. Мы сняли видео за два часа», - рассказал продюсер проекта Евгений Титков.
Новый сезон фитнес-проекта «Культ тела-4» стартует на телеканале «Экспресс» 9 ноября.
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