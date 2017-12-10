Кулинцев: Разработка стратегии развития региона почти завершена

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11 декабря 2017, 12:39Общество
11 декабря в ходе оперативного совещания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева первый зампред облправительства Андрей Кулинцев доложил, что работа по стратегии развития до 2035 года практически завершена.
По словам зампреда, сейчас готовится ее презентация.
«Считаю, что нужно направить эту стратегию в вузы на кафедры, чтобы там тоже изучили, сделали замечания и предложения. Часть этих замечаний может лечь в основу корректировки стратегии. Надо как можно быстрее организовать работу. Стратегию важно не принять, а важно, чтобы она была жизненная», - отметил глава областного центра.
Напомним, главной задачей стратегии является обеспечение стабильного роста благосостояния населения области на основе долгосрочного опережающего социально-экономического развития, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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