19 октября 2017, 15:37Общество Кулинцев проверил ход работ по благоустройству Кузнецка Первый зампред правительства Пензенской области Андрей Кулинцев проконтролировал ход реализации программы «Комплексное развитие моногородов» в рамках рабочего визита в город Никольск.

Он посетил внутридворовые территории, на которых проводят работы по благоустройству. Первый зампред дал ряд поручений по устранению выявленных недоработок, а также нацелил на тесное взаимодействие с жителями.

«Проект направлен на создание комфортных условий городской среды для людей, которые здесь проживают. Поэтому в обязательном порядке следует учитывать их мнения и пожелания», – акцентировал он.

Андрей Кулинцев положительно оценил проведенную работу в Никольской районной больнице, которая вошла в проект «Бережливая поликлиника».

Сейчас здесь ремонтируют входную группу, устанавливают современное электронное оборудование и новую мебель для персонала и посетителей регистратуры.

Первый заместитель председателя правительства региона обратил внимание на необходимость скорейшего завершения работ и подчеркнул, что проект позволит сократить очереди к врачам и вести прием посетителей в достойных условиях.

В завершение поездки Андрей Кулинцев посетил Никольский завод светотехнического стекла, где обсудил с руководителем предприятия перспективы развития производства и создания новых рабочих мест для горожан, сообщает пресс-центр областного правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/10/19/11240999

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