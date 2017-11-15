Кулинцев принял участие в парламентских слушаниях Госдумы

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15 ноября 2017, 13:01Общество
Заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев принял участие в парламентских слушаниях в Государственной Думе. Темой обсуждения были особенности реализации и перспективы приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».
В Пензенской области в приоритетную программу включены четыре моногорода: Заречный, Сердобск, Никольск и Мокшан. За два последних года в них создано 1698 временных и постоянных рабочих мест.
«По итогам состоявшихся слушаний подготовлен проект рекомендаций по повышению результативности и эффективности приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов», который направлен участникам для доработки и принятия в окончательной редакции», - добавили в пресс-центре.
Кроме того, в ходе парламентских слушаний Андрей Кулинцев провел ряд рабочих встреч. С генеральным директором «Фонда развития моногородов» Ильей Кривоговым он обсудил тему софинансирования строительства инфраструктуры на инвестиционных площадках моногородов Пензенской области, с заместителем министра экономического развития России Саввой Шиповым - вопросы создания ТОСЭР в Заречном, Сердобске и Никольске.
Для развития моногородов предусмотрены меры поддержки в здравоохранении, образовании, содержании дорог, создании комфортной городской среды, развитии малого бизнеса. В рамках проекта подписано генеральное соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов, сформированы и обучены команды, управляющие проектами развития моногородов, созданы управляющие советы, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
Чтобы создать благоприятные условия для ведения бизнеса в Заречном, Сердобске и Никольске проводится работа по созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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