Кулинцев обсудил со студентами стратегию экономического развития области

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел встречу со студентами ПГУ.

Он рассказал молодым людям о задачах, стоящих перед региональным правительством в сфере IT-технологий, реализации приоритетных проектов, повышения открытости органов государственной власти.

Собравшиеся обсудили стратегию социально-экономического развития области до 2035 года, работу МФЦ и электронных площадок получения гражданами государственных услуг, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Первый зампред обратил внимание на организацию профориентационной работы в пензенских вузах, поинтересовался у собеседников качеством и периодичностью проведения практических занятий на предприятиях региона.

Он отметил необходимость сотрудничества между учреждениями высшего образования и производствами для того, чтобы повысить практическую подготовленность пензенских студентов.

«Губернатор ставит задачу перевести экономику региона в новое русло, формировать и развивать комфортные условия для жизни людей на территории области. Качественно реализовать все эти направления вполне сможет наша грамотная и профессионально подготовленная молодежь», – подчеркнул Андрей Кулинцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».