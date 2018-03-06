Кулинцев обсудил со студентами стратегию экономического развития области

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06 марта 2018, 14:03Общество
Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел встречу со студентами ПГУ.
Он рассказал молодым людям о задачах, стоящих перед региональным правительством в сфере IT-технологий, реализации приоритетных проектов, повышения открытости органов государственной власти.
Собравшиеся обсудили стратегию социально-экономического развития области до 2035 года, работу МФЦ и электронных площадок получения гражданами государственных услуг, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Первый зампред обратил внимание на организацию профориентационной работы в пензенских вузах, поинтересовался у собеседников качеством и периодичностью проведения практических занятий на предприятиях региона.
Он отметил необходимость сотрудничества между учреждениями высшего образования и производствами для того, чтобы повысить практическую подготовленность пензенских студентов.
«Губернатор ставит задачу перевести экономику региона в новое русло, формировать и развивать комфортные условия для жизни людей на территории области. Качественно реализовать все эти направления вполне сможет наша грамотная и профессионально подготовленная молодежь», – подчеркнул Андрей Кулинцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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