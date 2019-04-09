Кулаки, бутылка, нож. Сердобчанка нанесла смертельные раны односельчанину

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09 апреля 2019, 15:37Криминал
В Сердобском районе Пензенской области осудили местную жительницу за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть.
Следователи выяснили, что 27-летняя женщина шла по улице днем 30 декабря и встретила подругу. Сельчанки решили выпить и отправились к 76-летнему знакомому. Во время посиделок хозяин дома поругался с гостьей, мужчина принялся выгонять ее, а женщина полезла в драку.
Сердобчанка стала избивать его, она взяла пустую стеклянную бутылку и стукнула ею по голове, затем тоже самое она сделала банкой. Но и на этом разгоряченная женщина не остановилась, она схватила нож и вонзила его в живот приятеля, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пензенской области.
После случившегося сельчанка вместе с подругой обратилась к родственнице за помощью. На место происшествия приехали медики, пострадавшего забрали в больницу. Однако спасти его не удалось – 8 января мужчина скончался.
Суд назначил женщине шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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