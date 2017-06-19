Кубок губернатора Пензенской области забрали регбисты из Подмосковья

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 июня 2017, 15:29Спорт
В Пензе на комплексном стадионе «Первомайский» прошел финал Кубка России по регби-7 2017 года.
В соревнованиях приняли участие 12 команд из таких городов, как Москва, Казань, Краснодар, Красноярск, Таганрог, Киров, Бердск, Монино (Московская область), Липецк и Пенза.
В решающем поединке победу одержала «ВВА-Подмосковье» (Монино), обыгравшая «Красный Яр» со счетом 26:10.
«Команда из Монино уже второй год подряд завоевывает Кубок губернатора Пензенской области по регби-7», - сообщает пресс-служба городской администрации.
Обе пензенские команды «Империя-2» и «Империя» оказались на седьмом и восьмом местах соответственно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
19 июня 2017, 16:32В Пензенскую область прибыл Александр Ткачев
19 июня 2017, 16:04В Пензе в школьном лагере «Солнышко» устраивают тематические дни
19 июня 2017, 15:29Кубок губернатора Пензенской области забрали регбисты из Подмосковья
19 июня 2017, 15:01В Заречном КамАЗ встал на дыбы
19 июня 2017, 14:32В Пензу приехал Василий Лановой
19 июня 2017, 14:12В Пензу с ответным визитом прибыла делегация из Китая
19 июня 2017, 14:03В Пензе выпускники школ сдали последние ЕГЭ
19 июня 2017, 13:29На ремонт школьных спортзалов Пензенской области выделили 21,56 млн