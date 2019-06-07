Кубок Гагарина побывал в Кузнецке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 июня 2019, 19:47Спорт
В городе Кузнецке Пензенской области побывал Кубок Гагарина. Его туда доставил Антон Слепышев, игрок команды ЦСКА, которая завоевала главный трофей Континентальной хоккейной лиги в 2019 году. Одного из самых успешных воспитанников пензенского хоккея приветствовали многочисленные поклонники.
Перед тем, как выставить в Кузнецке Кубок Гагарина на всеобщее обозрение, его доставили в рабочий кабинет главы администрации Сергея Златогорского, болельщика хоккейного ЦСКА с полувековым стажем. Отец и сын Слепышевы, кроме возможности прикоснуться к главному хоккейному трофею России, подарили Сергею Златогорскому на память клюшку. В Кузнецке чтут хоккейные традиции и всячески стараются развивать этот вид спорта.
«Приезжал сюда, катался. И отец связан тренерской работой здесь, поэтому не мог не приехать. Даст Бог, еще привезут Кубок Гагарина. Может быть, местные воспитанники, а может привезут и лучше трофеи», - сказал Антон Слепышев.
Среди тех, кто встречал Кубок Гагарина и именитого спортсмена были и хоккеисты, кому он преподал мастер-класс во время своего первого приезда в Кузнецк несколько лет назад. Среди желающих прикоснуться к главному трофею Континентальной хоккейной лиги оказались и игроки местной команды «Рубин». Первыми в фойе бывшего кинотеатра «Комосомолец» прошли самые юные хоккеисты, следом - ребята постарше.
Антон Слепышев оставил автографы на открытках, майках «Рубина», и даже мобильных телефонах. Игрок ЦСКА общался с болельщиками в течение двух часов. Затем Кубок Гагарина продолжил путешествие по стране.
07 июня 2019, 19:47Кубок Гагарина побывал в Кузнецке
07 июня 2019, 19:42В колонии №7 Пензы освятили купол нового храма
07 июня 2019, 19:37Пензенцы написали диктант по тексту из архивов драмтеатра
07 июня 2019, 19:33В Пензе чествовали социальных работников
07 июня 2019, 19:29В Пензе проходит первенство региона по BMX в гонке «Классик»
07 июня 2019, 19:26День города в Пензе впервые пройдет в формате фестивалей
07 июня 2019, 19:21Экс-заместитель министра промышленности признал вину в зале суда
07 июня 2019, 19:18Пензенцев приглашают на «Даншино FEST»