Кубок Гагарина побывал в Кузнецке

В городе Кузнецке Пензенской области побывал Кубок Гагарина. Его туда доставил Антон Слепышев, игрок команды ЦСКА, которая завоевала главный трофей Континентальной хоккейной лиги в 2019 году. Одного из самых успешных воспитанников пензенского хоккея приветствовали многочисленные поклонники.

Перед тем, как выставить в Кузнецке Кубок Гагарина на всеобщее обозрение, его доставили в рабочий кабинет главы администрации Сергея Златогорского, болельщика хоккейного ЦСКА с полувековым стажем. Отец и сын Слепышевы, кроме возможности прикоснуться к главному хоккейному трофею России, подарили Сергею Златогорскому на память клюшку. В Кузнецке чтут хоккейные традиции и всячески стараются развивать этот вид спорта.

«Приезжал сюда, катался. И отец связан тренерской работой здесь, поэтому не мог не приехать. Даст Бог, еще привезут Кубок Гагарина. Может быть, местные воспитанники, а может привезут и лучше трофеи», - сказал Антон Слепышев.

Среди тех, кто встречал Кубок Гагарина и именитого спортсмена были и хоккеисты, кому он преподал мастер-класс во время своего первого приезда в Кузнецк несколько лет назад. Среди желающих прикоснуться к главному трофею Континентальной хоккейной лиги оказались и игроки местной команды «Рубин». Первыми в фойе бывшего кинотеатра «Комосомолец» прошли самые юные хоккеисты, следом - ребята постарше.

Антон Слепышев оставил автографы на открытках, майках «Рубина», и даже мобильных телефонах. Игрок ЦСКА общался с болельщиками в течение двух часов. Затем Кубок Гагарина продолжил путешествие по стране.