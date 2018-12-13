Кто возместит ущерб? В Заречном лось забодал машину. ВИДЕО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 декабря 2018, 12:34Общество
В Сети пользователь опубликовал видео, на котором сохатый «напал» на авто. Дело происходило в городе Заречном Пензенской области.
«Лоси в Заречном – безвредные животные», - иронично подписала свой пост подписчица группы «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, как на обочине стоит машина с включенным аварийным сигналом. Сзади автомобиль облюбовал крупный лось, он терся и стучал рогами по багажному отделению.
«Жаль машину, конечно», - написал пользователь Андрей.
Еще один пензенец отметил, что ущерб, причиненный от действий дикого животного, никто не возместит. Подписчица группы Ольга встала на защиту лося, она считает, что изначально люди потеснили зверей и живут на их территории.
«Лоси не делают ничего плохого человеку, если их не трогать и не пугать. Единственное, они становятся опасными во время гона, и просто нужно самому быть более осторожным. Тем, кому жалко машину и ее владельца, потому что ему никто не возместит ущерб, лучше подумайте, как мы отравляем и губим природу и все живое! И никто природе не возмещает нанесенный ущерб!» - поделилась она своим мнением, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 декабря 2018, 19:28В Кузнецке прошла спартакиада, посвященная памяти Олега Архиереева
13 декабря 2018, 19:23В пензенском УФАС прокомментировали рост цен на хлеб и бензин
13 декабря 2018, 19:19Пензенцам помогут выбрать лучшего курсанта проекта «Культ тела-3. Армия»
13 декабря 2018, 19:16Пензенцы закидали лед «Дизель-Арены» мягкими игрушками
13 декабря 2018, 19:14В Пензе на форуме собрались аграрии региона
13 декабря 2018, 19:06Пензенцам рассказали, как не подцепить в салоне красоты заразу
13 декабря 2018, 19:02В Пензе подвели итоги программы «Доступная среда»
13 декабря 2018, 17:58Нерешительный тамалинец получил срок за желание обрести друга