Кто возместит ущерб? В Заречном лось забодал машину. ВИДЕО

«Лоси в Заречном – безвредные животные», - иронично подписала свой пост подписчица группы «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как на обочине стоит машина с включенным аварийным сигналом. Сзади автомобиль облюбовал крупный лось, он терся и стучал рогами по багажному отделению.

«Жаль машину, конечно», - написал пользователь Андрей.

Еще один пензенец отметил, что ущерб, причиненный от действий дикого животного, никто не возместит. Подписчица группы Ольга встала на защиту лося, она считает, что изначально люди потеснили зверей и живут на их территории.

«Лоси не делают ничего плохого человеку, если их не трогать и не пугать. Единственное, они становятся опасными во время гона, и просто нужно самому быть более осторожным. Тем, кому жалко машину и ее владельца, потому что ему никто не возместит ущерб, лучше подумайте, как мы отравляем и губим природу и все живое! И никто природе не возмещает нанесенный ущерб!» - поделилась она своим мнением, пишет ИА «Пенза-Пресс».