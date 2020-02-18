Кто виноват? В Пензе воспитанница детсада ударилась головой о шкаф

В филиале детского сада в Пензе одна из воспитанниц ударилась об угол шкафа и рассекла себе бровь. Рана оказалась такой, что медикам пришлось наложить несколько швов. Об этом телеканалу «Экспресс» рассказала обратившаяся в редакцию мама пострадавшей девочки.

Сейчас девочка как ни в чем не бывало занимается любимым рисованием. Только делает она это не в садике, а в больничной палате, под присмотром своей мамы. На днях воспитательница группы сообщила по телефону Валерии, что ее дочка неудачно упала и желательно приехать за ней в детский сад.

«Воспитательница сказала, что нужно не вызывать «скорую», а приехать и забрать ребенка. Через пять минут я уже приехала и увидела страшное зрелище: моя дочь была вся в крови, потому что рана была очень большая и глубокая, я сразу поняла, что все серьезно», - рассказала мама пострадавшей девочки Валерия.

Скорую помощь все же вызвали. Прибывшие через несколько минут медики настояли на госпитализации и операции под наркозом. В свою очередь, в самом детском саду администрация и коллектив сделали все необходимые оргвыводы.

«Со всеми сотрудниками был проведен внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Мы приносим свои извинения родителям и постараемся впредь больше не допускать таких случаев. У нас это первый и, надеемся, последний случай, связанный с травмами», - сказала заведующая филиалом детского сада Пензы Наталья Поликашина.

Относительно случаев травматизма у некоторых родителей - другое видение ситуации. По словам одной из мам, у них практически сразу не заладилось с новой воспитательницей, как она пришла в группу. Екатерина может вспомнить не одну историю, когда из-за недосмотра молодого специалиста дети получали ушибы и синяки.

«У нас маленький район, все друг с другом общаемся. Многие родители жалуются на нее, некоторые даже перешли в другой детский сад. Мы много раз ходили в администрацию учреждения, говорили об этом, задавали вопросы. С ней проводили беседы, ей делали выговоры, но на это все и заканчивалось», - рассказала она.

Прояснить ситуацию могла бы сама воспитательница, но она не пожелала высказать свою точку зрения. Известно, что после случившегося она уволилась из детского сада.

Девочку выпишут из больницы примерно через неделю. Затем она будет наблюдаться у врача. Рана над ее правой бровью скоро заживет, но шрам, наверняка, может остаться навсегда.