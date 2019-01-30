Кто виноват? Пензенцы спорят в Сети из-за ДТП

В одной из групп «ВКонтакте» пользователь опубликовал видео с моментом аварии на перекрестке улиц Калинина, Лермонтова, Кирова в Пензе.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали Chevrolet Lacetti и «ГАЗель».

Судя по кадрам, машины ехали по улице Кирова в сторону центра, дорога в этом направлении имеет одну полосу. При приближении к перекрестку «ГАЗель» опередила легковушку справа, в конце маневра произошло столкновение.

Пользователи затеяли спор, кто же виноват в случившемся. Мнения разделились почти поровну. Защитники водителя иномарки считают, что она двигалась по своей полосе, а «ГАЗель» при совершении маневра должна была уступить. Другие – что легковушка ехала слишком близко к разметке, не давая возможности совершить обгон.

В обстоятельствах ДТП разберутся сотрудники Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».