Кто смешнее? В Пензе пройдет финал лиги КВН «Сура»

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12 декабря 2018, 17:37Общество
17 декабря в 19.00 в ККЗ «Пенза» состоится финал региональной лиги КВН «Сура» (16+).
Как сообщает пресс-центр облправительства, за победу будут бороться шесть команд «Кадетство» (Заречный), «Сборная общежитий» (ПГУАС), «Пенза 1-ая» (ИФФ ПГУ), «Гагарин» (ПГУАС), «Шарашкина контора 7 бит» (ФВТ ПГУ), «Сборная ПГАУ».
Чемпион получит право представлять Пензу на юбилейном фестивале команд КВН в Сочи.
Напомним, игры проходят при поддержке губернатора и правительства Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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