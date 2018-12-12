Кто смешнее? В Пензе пройдет финал лиги КВН «Сура»

17 декабря в 19.00 в ККЗ «Пенза» состоится финал региональной лиги КВН «Сура» (16+).

Как сообщает пресс-центр облправительства, за победу будут бороться шесть команд «Кадетство» (Заречный), «Сборная общежитий» (ПГУАС), «Пенза 1-ая» (ИФФ ПГУ), «Гагарин» (ПГУАС), «Шарашкина контора 7 бит» (ФВТ ПГУ), «Сборная ПГАУ».

Чемпион получит право представлять Пензу на юбилейном фестивале команд КВН в Сочи.

Напомним, игры проходят при поддержке губернатора и правительства Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».